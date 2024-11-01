Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 17: Nikotin-Nase
40 Min.Folge vom 01.11.2024Ab 12
Als Visagist wollte Robert eine perfekte Nase. Doch vier verpfuschte Nasenkorrekturen und Roberts Nikotinsucht haben das Riechorgan zerstört. Dr. Nassif erklärt seinem Patienten, dass er ihm nur helfen kann, wenn dieser mit dem Rauchen aufhört. Nach einer Hautstraffung hat Morgyn zwei große Narben an der Armaußenseite. Die junge Frau hofft, dass Dr. Dubrow die Wundmale mittels einer OP an die Arminnenseite verschieben kann.
