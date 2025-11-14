Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 1vom 14.11.2025
Folge 1: Der Brüstejungbrunnen

42 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Die Chirurgen haben diesmal alle Hände voll zu tun: Während es Dr. Nassif mit einer verpfuschten Nase zu tun bekommt, kümmert sich Dr. Dubrow um die Brustimplantate einer Drag Queen. Um ihrer Karriere wieder neuen Aufschwung zu geben, will sie ihre Oberweite optimieren. Außerdem bekommen die Ärzte Besuch von einer jungen Dame, die ihren Po vergrößern lassen möchte.

