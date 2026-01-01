Verrückt nach Dir
Folge 22: Der Hochzeitstag
23 Min.
Jamie und Paul wollen ihren ersten Hochzeitstag gemeinsam mit ihren Freunden feiern. Darunter auch das frisch getrennte Paar Mark und Fran. Und irgendwie hat Jamie selbst auch das Gefühl, dass Paul und sie sich etwas auseinandergelebt haben. Aber natürlich lässt sie sich nichts anmerken, als die Gäste eintreffen. Die Feier scheint ein voller Erfolg zu werden - bis Fran Marks Erscheinen zum Anlass nimmt, von ihrem Beischlaf mit dem Maler zu erzählen. Mark rastet daraufhin aus ...
