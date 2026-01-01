Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verrückt nach Dir

Der Hochzeitstag

Comedy TVStaffel 1Folge 22
Der Hochzeitstag

Der HochzeitstagJetzt kostenlos streamen

Verrückt nach Dir

Folge 22: Der Hochzeitstag

23 Min.

Jamie und Paul wollen ihren ersten Hochzeitstag gemeinsam mit ihren Freunden feiern. Darunter auch das frisch getrennte Paar Mark und Fran. Und irgendwie hat Jamie selbst auch das Gefühl, dass Paul und sie sich etwas auseinandergelebt haben. Aber natürlich lässt sie sich nichts anmerken, als die Gäste eintreffen. Die Feier scheint ein voller Erfolg zu werden - bis Fran Marks Erscheinen zum Anlass nimmt, von ihrem Beischlaf mit dem Maler zu erzählen. Mark rastet daraufhin aus ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verrückt nach Dir
Comedy TV
Verrückt nach Dir

Verrückt nach Dir

Alle 7 Staffeln und Folgen