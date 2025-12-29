Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückt nach Dir

Schall und Rauch (1)

Comedy TVStaffel 3Folge 23
Schall und Rauch (1)

Schall und Rauch (1)Jetzt kostenlos streamen

Verrückt nach Dir

Folge 23: Schall und Rauch (1)

23 Min.Ab 6

Eigentlich wollten sich Paul und Jamie nichts zum Hochzeitstag schenken, doch natürlich haben sie sich nicht an die Abmachung gehalten. Lisa organisiert das Geschenk für Jamie und Ira das für Paul. Schnell stellen sie fest: Sie scheinen sich gar nicht richtig zu kennen. Bei einem nächtlichen Spaziergang entdecken sie dann auch noch, dass der Kiosk, an dem sie sich kennengelernt haben, ausgebrannt ist - und so kommt es zu einer Aneinanderreihung mysteriöser Vorfälle ...

