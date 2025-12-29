Zum Inhalt springenBarrierefrei
Comedy TVStaffel 4Folge 21
23 Min.
Ab 6

Pauls Dokumentarfilm über Unkraut ist für einen Kulturpreis nominiert worden. Da sich auf der Veranstaltung wahrscheinlich auch Pauls alte Chefs vom Explorerkanal befinden, will er zunächst nicht hingehen, doch Jamie überredet ihn, er solle ihnen die Stirn bieten und neue Kontakte knüpfen. Und es kommt, wie es kommen muss: Paul gewinnt den Preis und knüpft zarte Bande mit der attraktiven Filmproduzentin Sarah.

