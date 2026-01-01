Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückt nach Dir

Comedy TVStaffel 4Folge 22
Folge 22: Das Finale (1)

23 Min.

Pauls Arbeitslosigkeit belastet nicht nur ihn, Jamie fühlt sich nicht wohl in der Rolle der Ernährerin der Familie und verliert ihre Achtung vor Paul. Da wundert es nicht, dass sie sich zu einem Kuss mit ihrem Kollegen Doug hinreißen lässt. Als sie dies Paul gesteht, muss er seiner Frau ebenfalls reinen Wein einschenken. Auf einer kürzlich stattgefundenen Filmverleihung war er auch kurz davor, sich mit einer anderen Frau einzulassen. Die Ehe der Buchmans steht auf dem Spiel ...

Comedy TV
