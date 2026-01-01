Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verrückt nach Dir

Die Bettenschlacht

Comedy TVStaffel 5Folge 22
Die Bettenschlacht

Die BettenschlachtJetzt kostenlos streamen

Verrückt nach Dir

Folge 22: Die Bettenschlacht

23 Min.Ab 6

Jamie und Paul wollen sich von ihren Eltern ein Kinderbett schenken lassen. Bei einem gemeinsamen Kaffeeklatsch hat Jamie auch gleich einen Katalog so unauffällig wie möglich auf dem Tisch drapiert, um Sylvia und Theresa zu zeigen, welches Modell sie gerne hätte. Doch die beiden Großmütter-in-spe haben auf eigene Faust bereits zwei Bettchen gekauft. Und Jamie gefällt weder das eine, noch das andere ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Verrückt nach Dir
Comedy TV
Verrückt nach Dir

Verrückt nach Dir

Alle 7 Staffeln und Folgen