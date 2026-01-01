Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückt nach Dir

Comedy TVStaffel 5Folge 24
28 Min.Ab 6

Paul soll für die in den Wehen liegende Jamie noch mal schnell nach Hause fahren und ihren Ehering holen. Dieser soll als Glücksbringer fungieren. Zurück im Krankenhaus, hat sich allerdings einiges getan. Der Eingang wird von Sicherheitskräften und Presseleuten besetzt - in der Zwischenzeit ist Filmheld Bruce Willis eingeliefert worden. Der Zutritt bleibt Paul verwehrt. Doch schon bald hat er eine Idee, wie er doch noch zu seiner Frau kommen könnte ...

Comedy TV
