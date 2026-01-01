Verrückt nach Dir
Folge 21: Am Rande des Todes
22 Min.Ab 6
Paul rutscht in der Dusche aus und knallt mit dem Kopf gegen eine Wand. In seiner Ohnmacht sieht er vor seinem geistigen Auge, wie sehr er seinen Eltern doch ähnelt und dass er einigen Menschen besonders unterlegen ist. Unter anderem seiner Mutter - und natürlich Jamie. Die traurige Gewissheit bleibt allerdings an Paul haften, als er wieder zu sich kommt.
