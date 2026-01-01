Verrückt nach Dir
Folge 23: Nanny gesucht
21 Min.Ab 6
Die Buchmans sind beruflich stark eingespannt. Vormittags muss Paul Baby Mabel mit zu einem Dreh nehmen, während nachmittags Jamie das Baby mit ins Büro nimmt. Schnell stellt sich heraus, dass die Buchmans eine Nanny brauchen, doch Jamie gibt sich mit keiner Bewerberin so richtig zufrieden. Kurzerhand stellt Paul die burschikose Nancy ein, die es schon am Filmset geschafft hat, Mabel zum Lachen zu animieren. Das Problem Nanny scheint gelöst zu sein ...
