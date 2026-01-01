Wie ich wurde, was ich bin (1)Jetzt kostenlos streamen
Verrückt nach Dir
Folge 21: Wie ich wurde, was ich bin (1)
21 Min.Ab 6
Es ist das Jahr 2028 und aus Mabel ist eine große Regisseurin geworden. In einem Film erforscht sie ihre Familiengeschichte. Sie erinnert sich an Paul und Jamie, wie sie entdeckten, dass sie gar nicht wirklich verheiratet sind. Und an die Therapeutin Sheila, die Paul bittet, Samenspender für ihr Baby zu werden. Die Beziehung der Buchmans bekam damals einen ziemlichen Knacks ...
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