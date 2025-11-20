Verrückte Festnahmen
Folge 5: Lion Lady
20 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
"Verrückte Festnahmen" zeigt absurde und bizarre Vergehen: Eine Braut und der Betreiber des Catering-Services werden angeklagt, die Hochzeitsgäste unter Drogen gesetzt zu haben. Anderenorts steigt eine Frau in das Löwengehege des "Bronx Zoo".
Genre:Reality, Recht, Krimi
Produktion:US, 2023
