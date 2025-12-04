Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verrückte Festnahmen

Hanging on the Hood

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 10vom 04.12.2025
Hanging on the Hood

Hanging on the HoodJetzt kostenlos streamen

Verrückte Festnahmen

Folge 10: Hanging on the Hood

20 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

"Verrückte Festnahmen" zeigt absurde und bizarre Vergehen: Ein Mann hängt auf der Motorhaube seines Fahrzeugs, während seine Ex-Freundin damit auf der Autobahn fährt. Und: Unter Drogeneinfluss flieht eine Frau auf einem motorisierten Koffer vor der Polizei.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verrückte Festnahmen
Kabel Eins Doku
Verrückte Festnahmen

Verrückte Festnahmen

Alle 1 Staffeln und Folgen