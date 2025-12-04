Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückte Festnahmen

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 9vom 04.12.2025
21 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

"Verrückte Festnahmen" zeigt absurde und bizarre Vergehen: Ein Mann wird dabei ertappt, wie er die Klingel eines Hauses ableckt. Und: Eine Frau wird des Diebstahls bezichtigt und festgenommen. Es gelingt ihr, sich aus den Handschellen zu befreien und mit dem Polizeiauto davonzufahren.

