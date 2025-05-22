Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 10: Mord am Maisfeld
40 Min.Folge vom 22.05.2025Ab 12
In Ohio wird Sierah Joughin vermisst. Die Bundespolizei fahndet drei Tage lang mit Hochdruck nach der jungen Frau, bis ihre Leiche in einem Maisfeld gefunden wird. Theorien zu dem Mord sind im in dem kleinen Ort im Überfluss vorhanden und es macht sich Panik breit. Für die Ermittler beginnt ein jahrelanges Rennen gegen die Zeit, bis sie dem Mörder endlich auf die Spur kommen.
