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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Der Fall Leah Martin

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 2vom 14.05.2026
Der Fall Leah Martin

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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 2: Der Fall Leah Martin

40 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12

In der kleinen Gemeinde Graham, Texas, verschwindet die 22-jährige Leah Martin spurlos, nachdem sie ihren Arbeitsplatz in einer Autowerkstatt aufsuchen wollte. Ihr Wagen wird verlassen aufgefunden, die Handtasche liegt noch darin. Überwachungsvideos zeigen, dass Leah die Werkstatt betrat, aber nie wieder verließ. Nach wochenlanger Suche wird ihre Leiche auf einem Grundstück gefunden und die Ermittler stoßen auf ein Netz aus dunklen Geheimnissen.

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