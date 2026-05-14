Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 3: Endstation: Apotheke
40 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12
Im September 2020 verschwindet der 21-jährige Student Juan Hernandez spurlos nach seiner Schicht in einer Cannabis-Apotheke in Los Angeles. Seine Mutter schlägt Alarm, doch zunächst fehlt jede Spur. Dann treffen Erpressernachrichten ein und Juans Auto taucht in einer berüchtigten Gegend auf. Die Ermittler stoßen auf gelöschte Überwachungsvideos und verdächtige Aufräumarbeiten im Laden. Eine intensive Suche führt sie schließlich in die Weiten der Mojave-Wüste.
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