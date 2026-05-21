Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 4: Satanische Rituale
40 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12
Ein Schatzsucher macht im April 1988 in einem Waldstück bei Milford, Michigan, eine grausige Entdeckung: eine vergrabene Leiche, eingewickelt in schwarzes Plastik. Die Ermittler identifizieren die stark verweste Frau als Helen Bazzetta, die seit fünf Jahren vermisst wird. Erst Jahre später führt die Entdeckung der Toten zu neuen Ermittlungen. Dabei kommen verstörende Details ans Licht: satanische Rituale, Handschellen und ein Bademantelgürtel als Mordwaffe.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick