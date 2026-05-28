Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 7: Lebendig entsorgt
39 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12
In einer wohlhabenden Gegend entdecken Arbeiter einen roten Koffer am Straßenrand. Der Inhalt schockiert selbst erfahrene Ermittler: eine tote junge Frau, gefesselt und zusammengekauert. Die Spurensuche führt die Polizei zu einer aufgelösten Beziehung, mysteriösen Geldabhebungen und digitalen Fußspuren. Während die Familie verzweifelt nach Antworten sucht, decken die Ermittler düstere Geheimnisse auf.
Weitere Folgen in Staffel 6
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