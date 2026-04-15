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Viper

MIG 89

BetaStaffel 2Folge 1vom 15.04.2026
MIG 89

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Viper

Folge 1: MIG 89

45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Dr. Ilya Kafski stellt sein neues Kampfflugzeug, die MIG 89, vor. Während der Präsentation kommt es zu einem Überfall, und die Maschine wird gestohlen. Das Viper-Team kommt dem Waffenschieber Dietz auf die Spur, hinter dem man schon lange her ist. Dieser hat sich einen stillgelegten Flughafen ausgesucht, um die MIG 89 von einem Spezialteam startfertig machen zu lassen: Er will das Kampfflugzeug nach Havanna überführen. In letzter Minute kann Thomas Cole den Start verhindern.

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