Viper
Folge 10: Der Teufel im Tank
45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Aus den Straum-Labors wird hochwertiger Treibstoff für die neue Space-Shuttle-Generation gestohlen. Da die Diebe mit hochfrisierten Sportwagen kamen, ermitteln Frankie und Cole innerhalb einer Gruppe verrückter Autofans. Dort entdecken sie Dr. Straums Sohn Robbie. Cole wird von Anführer Conlon zu einem Duell auf der Straße aufgefordert. Dabei explodiert der Wagen seines Gegners Mico, weil Robbie etwas von dem Supertreibstoff XD58 in dessen Tank gefüllt hatte.
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