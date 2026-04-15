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Viper

Der Krieg der Kinder

BetaStaffel 2Folge 12vom 15.04.2026
Der Krieg der Kinder

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Folge 12: Der Krieg der Kinder

45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Während eines Streiks der Polizisten in Metro City hat das Viper-Team alle Hände voll zu tun: Zwei rivalisierende Gangs, die Vigilantes und die MCBs, nutzen die Situation aus. Als eines der Gangmitglieder ermordet wird, kommen Cole und Westlake einer wirklich schlimmen Geschichte auf die Spur: Grace Mayfield, die Assistentin des Jugendschutzbeauftragten Adam Sanders, ist die Tochter des New Yorker Mafiosos de Campo - und sie rekrutiert Jugendliche für die Mafiakriege.

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