Viper
Folge 14: Der bessere Fahrer
45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Das Viper-Team soll für die Sicherheit einer Ausstellung chinesischer Kunst sorgen. Zur gleichen Zeit gelingt dem Verbrecher Billy Lennox mit Hilfe der Auftragskillerinnen Jolie und Dana die Flucht aus dem Gefängnis. Lennox, der Cole seinen Gefängnisaufenthalt verdankt, will sich an diesem rächen. Er verschafft sich einen Wagen, mit dem er Cole und dessen "Defender" Paroli bieten will. Lennox stiehlt das wertvollste Stück der Ausstellung - und beginnt ein waghalsiges Rennen.
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