Die Herren der neuen OrdnungJetzt kostenlos streamen
Viper
Folge 17: Die Herren der neuen Ordnung
45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Der Terrorist Luke Riker wurde in einer Spezialzelle lebendig eingefroren. Doch als durch ein Erdbeben sämtliche Steuerungssysteme ausfallen, gelingt es ihm, freizukommen. Das Viper-Team, das mit der Bewachung seiner Zelle beauftragt wurde, stellt fest, dass sich darin die Leiche des behandelnden Arztes befindet, während Riker verschwunden ist. Nun ist höchste Alarmstufe angesagt, denn Riker will sich an allen Menschen rächen, die für seine Inhaftierung verantwortlich sind ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick