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Viper

Die schwarze Box

BetaStaffel 2Folge 19vom 15.04.2026
Die schwarze Box

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Folge 19: Die schwarze Box

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Ein Schwerverletzter dringt in die Viper-Zentrale ein, bittet Cole, nach einer schwarzen Box zu suchen, und stirbt. Die Ermittlungen ergeben, dass der Tote Paul Brickley hieß und Softwareexperte bei der Computerfirma "Synapticon" war. In Brickleys Büro finden Cole und Westlake eine Spur, die zu der Künstlerin Barbara Ann Dexter führt. Dort müssen sie feststellen, dass noch jemand anders an der schwarzen Box interessiert ist - und kein Mittel scheut, sie in die Hände zu bekommen.

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