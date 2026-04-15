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Viper

Condor spielt falsch

BetaStaffel 2Folge 2vom 15.04.2026
Condor spielt falsch

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Viper

Folge 2: Condor spielt falsch

45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Nach der kaltblütigen Ermordung von vier verdeckten Ermittlern erhält das Viper-Team den Auftrag, die Schuldigen zu finden. Verdächtig ist zunächst der Pilot Gage von der polizeilichen Hubschrauberstaffel, weil er falsche Hinweise an die Ermittler weitergeleitet hatte. Um mehr herauszubekommen, lässt sich Westlake undercover als Flugschülerin bei ihm einschleusen. Unterdessen prüfen die anderen, wie man die Mordopfer an den Ort des Verbrechens gelockt hat ...

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