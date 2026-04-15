Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Viper

Die Liste

BetaStaffel 2Folge 20vom 15.04.2026
Die Liste

Die ListeJetzt kostenlos streamen

Viper

Folge 20: Die Liste

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Bei einem Treffen mit einem Informanten wird Cole getötet. Anschließend wird dem Viper-Team untersagt, in dem Mordfall zu ermitteln. Die Crew kommt mit der Situation nur schwer zurecht, immer wieder gibt es Streitigkeiten. Sie ahnen nicht, dass Cole lebt. Sein Tod wurde inszeniert, damit er sich in das Unternehmen von Talia Massey einschleusen kann. Die skrupellose Geschäftsfrau plant ein großes Drogengeschäft in MetroCity, in das angeblich auch Cameron Westlake verstrickt ist.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Viper
Beta
Viper

Viper

Alle 3 Staffeln und Folgen