Der Stolz des Bobby FinnJetzt kostenlos streamen
Viper
Folge 4: Der Stolz des Bobby Finn
45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Eine skrupellose Bande begeht mit einer raffinierten Masche Überfälle: Jedes Mal wird ein sogenanntes "Chaoten-Team" vorgeschickt, das die Sicherheitsvorkehrungen aktiviert. Kaum haben sich die Betroffenen nach dem misslungenen Überfall von ihrem Schock erholt, tritt das professionelle Team in Aktion. Dem Viper-Team gelingt es, sich in die Bande einschleusen zu lassen, deren Chef ein gefeuerter FBI-Agent ist. Schon bald wird das Team für einen Coup eingeplant.
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Viper
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film