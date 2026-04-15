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Viper

Die Belagerung

BetaStaffel 2Folge 5vom 15.04.2026
Die Belagerung

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Folge 5: Die Belagerung

45 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Dr. Bishop hat ein neues Gewehrmodell entwickelt, das eine wahre Wunderwaffe ist. Einige der FBI-Agenten, die zu Bishops Schutz abgestellt waren, wittern ein großes Geschäft und werden zu Verrätern: Sie wollen das sensationelle Gewehr an die kolumbianische Drogenmafia verkaufen. Bishop gelingt es rechtzeitig zu fliehen und eine Kopie der Konstruktionspläne zu ziehen. Er vertraut sich dem Schutz von Cole und Westlake an, die den Verbrechern das Handwerk legen wollen ...

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