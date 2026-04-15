Viper
Folge 22: Wer ist Joe Astor? (2)
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Joe Astor ist infolge eines Unfalls wieder zu Michael Peyton geworden. Der zusammen mit dem Gangster Marcus White unternommene Erpressungsversuch scheitert. Danach gelingt es Westlake und Frankie, Michael Peyton alias Joe Astor zu überwältigen. Im Krankenhaus erfährt Peyton schließlich die schockierende Wahrheit über seine vergangenen Jahre. Eine erneute Operation bringt Joe Astor zurück ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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