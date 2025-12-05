Vorläufig festgenommen - 24 Stunden in Gewahrsam
Folge 3: Zerstörerische Liebe
48 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
Die Liebe kann schiefgehen und das ruft dann manchmal sogar die Polizei auf den Plan: Eine Frau wird festgenommen, weil ihr Ex-Mann ihr vorwirft, sie sei in das ehemalige gemeinsame Haus eingebrochen und habe ihn belästigt. Die Beamten versuchen nun herauszufinden, wer Opfer und wer Täter ist.
