Der versteigerte SchneiderJetzt kostenlos streamen
Waldheimat
Folge 23: Der versteigerte Schneider
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Eines Tages kommt ein Schneidergeselle aus dem Schwäbischen ins Dorf. Meister Natz, der gerade mit Peter beim Haselgruber arbeitet, nimmt ihn bei sich auf. Durch sein gutes Aussehen fliegen dem Schwaben sämtliche Mädchenherzen zu. Alle Frauen wollen mit ihm beim Erntedankfest tanzen. Um keine zu beleidigen, schlägt Peter vor, den Schneidergesellen unter den Tänzerinnen zu versteigern.
