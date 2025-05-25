Schiefer Gesagt für eine schlaue StuteJetzt kostenlos streamen
Was Tiere denken
Folge 3: Schiefer Gesagt für eine schlaue Stute
43 Min.Folge vom 25.05.2025Ab 6
Die Serie begleitet die bekannte Tierpsychologin Beth Lee-Crowther auf ihren Reisen durch Großbritannien. Sie trifft Tierbesitzer, um Fragen zu beantworten, die diese ihren Lieblingen schon immer stellen wollten. Beths Fähigkeiten zur Tierkommunikation helfen dabei, Tier und Besitzer einander näherzubringen.
