We Are Family!
Folge vom 13.11.2023: Familie Herren
44 Min.Folge vom 13.11.2023Ab 6
Alessia Herren ist die Tochter des Schlagersängers Willi Herren. Vor zwei Jahren starb ihr Vater überraschend im Alter von 45 Jahren. Die Lücke, die dabei entstanden ist, kann niemand füllen, aber Ehemann Can ist immer an ihrer Seite. Zusammen grüden die beiden jetzt eine eigene Familie - sie erwarten ihr erstes Kind. Mit ihrer Großfamilie im Rücken stellt sich die werdende Mutter allen Höhen und Tiefen, die eine Geburt mit sich bringt.