We Are Family!
Folge vom 29.11.2023: Familie Metz
45 Min.Folge vom 29.11.2023Ab 6
Shirin und Ilyas Metz fiebern der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes entgegen. Doch das Glück wird ein wenig getrübt, denn ihr flauschiger Mitbewohner - Chihuahua Moschino - hat ein Aggressionsproblem. In seinem Visier: Fremde, Hunde und vor allem Kinder. Jetzt bleibt dem Ehepaar nur noch ein Monat Zeit, bis ihre kleine Tochter auf der Welt ist. Bekommen sie Moschino bis dahin in den Griff, oder muss er schweren Herzens die Familie verlassen?