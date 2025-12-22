Weclome to Demon School! Iruma-Kun
Folge 12: Herr Kalegos Hausbesuch
24 Min.Ab 12
Suzuki ist einfach zu gut für diese Welt, der 14-Jährige lehnt keinen Gefallen ab. Doch als er plötzlich von einem Dämon adoptiert wird, der sich als sein "Großvater" entpuppt, landet er mitten in einer Schule voller Monster! Zwischen Höllenunterricht, gefährlichen Mitschülern und seinem Doppelleben als "Undercover-Appetithappen" erwartet ihn das verrückteste Abenteuer seines Lebens.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick