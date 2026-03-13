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Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime

Tödliche Erinnerung

Kabel EinsStaffel 1Folge 17vom 13.03.2026
Tödliche Erinnerung

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Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime

Folge 17: Tödliche Erinnerung

21 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12

Freiburg, Juli 2023: Furchtbare Schreie zerreißen die Morgenstille. Als die Polizei eintrifft, liegt der Kinderbuchautor Wolfgang W. blutüberströmt in seiner Wohnung. Seine Frau schwer verletzt und in Lebensgefahr. Die Tatwaffen fehlen. Ein Hinweis führt die Ermittler zu einem Dixi-Klo in der Nähe. Darin versteckt: Tochter Ina T. und ihr Freund Alexander G., beide unter Drogen, im Rucksack blutige Messer und ein Beil. Was ist in der Familie vorgefallen, das in solch unfassbarer Gewalt endete?

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