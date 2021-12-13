Zum Inhalt springenBarrierefrei
Amani Aljafall verschwindet auf dem Weg zur Schule

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 4 vom 13.12.2021
45 Min. Folge vom 13.12.2021 Ab 12

Im Juli 2021 verschwindet Amani Aljafall aus Rechtenstein in Baden-Württemberg: Die 16-Jährige ist mit dem Bus unterwegs zur Schule, wo sie nie ankommt. Ihre Spur verliert sich auf dem Weg und es wird nur noch ihr Rucksack mit Handy und Geldbeutel gefunden. Die Polizei steht bis heute vor einem Rätsel und niemand weiß, was der Schülerin zugestoßen ist ...

