Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wenn Menschen verschwinden

Rätselhaftes Verschwinden: Wo sind Nick Stolz und Vanessa Huber?

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 3vom 11.03.2024
Rätselhaftes Verschwinden: Wo sind Nick Stolz und Vanessa Huber?

Rätselhaftes Verschwinden: Wo sind Nick Stolz und Vanessa Huber?Jetzt kostenlos streamen

Wenn Menschen verschwinden

Folge 3: Rätselhaftes Verschwinden: Wo sind Nick Stolz und Vanessa Huber?

46 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 12

Der 22-jährige Nick Peter Stolz macht sich auf den Weg zur Universität und kehrt niemals wieder zurück. Vor der Haustür seiner Eltern wird ein Karton mit Wertsachen des jungen Mannes und 10.000 Euro in bar gefunden. Vanessa Huber geht am 5. November 2022 mit ihrem Mann einkaufen, zu Hause kommt es zum Streit zwischen dem Paar. Die Frau verlässt daraufhin die Wohnung und verschwindet spurlos.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Wenn Menschen verschwinden
SAT.1 GOLD
Wenn Menschen verschwinden

Wenn Menschen verschwinden

Alle 2 Staffeln und Folgen