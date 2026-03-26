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WER GEWINNT

Lieber Socken tauschen oder fremde Achseln rasieren?

JoynStaffel 2Folge 1vom 26.03.2026
Lieber Socken tauschen oder fremde Achseln rasieren?

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Folge 1: Lieber Socken tauschen oder fremde Achseln rasieren?

1 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Brian bringt neue Kandidat:innen an den Start – und die Spiele werden noch härter, noch absurder und noch unberechenbarer. Wer geht wie weit? Wer verliert alle Hemmungen? In jeder Folge prallen starke Egos, wilde Strategien und blanker Wahnsinn aufeinander – vielleicht führen die Aufgaben die Kandidat:innen quer durch ganz Deutschland oder sogar darüber hinaus. Alles kann passieren! Ob Taktik, Glück oder purer Wille – am Ende zählt nur eine Frage: Wer gewinnt?

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