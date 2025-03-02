Wer stiehlt mir die Show?
Bei "Wer stiehlt mir die Show?" steht der wahrscheinlich außergewöhnlichste Preis der Show-Geschichte auf dem Spiel: Joko Winterscheidts Job. Drei Prominente und ein Wildcard-Zuschauer fordern Joko als Kandidaten heraus, um ihm die Show zu stehlen.
Bei Wer stiehlt mir die Show? steht der wahrscheinlich außergewöhnlichste Preis der Fernseh-Geschichte auf dem Spiel: Joko Winterscheidts Moderations-Job. Drei Prominente und ein:e Wildcard-Zuschauer:in fordern Moderator Joko als Kandidat:innen heraus, um ihm - wortwörtlich - die Show zu stehlen. Der Gewinner oder die Gewinnerin moderiert die nächste Folge und kann die Sendung nach Belieben umgestalten - während Joko als Kandidat darum kämpfen muss, seine eigene Show zurückzugewinnen.
Ganze Folgen Wer stiehlt mir die Show? im Streaming auf Joyn: Alles, was du wissen musst
In jeder Ausgabe der ungewöhnlichsten Quizshow im deutschen Fernsehen zittert Joko Winterscheidt um seinen Job als Quizmaster. Denn jede und jeder seiner vier Kontrahent:innen möchte ihm seinen Posten abnehmen. Wer nach acht Spielrunden, unterteilt in drei Gewinnstufen, ins Finale einzieht und das Duell gegen den oder die amtierende:n Quizmaster:in für sich entscheidet, gewinnt. Er oder sie gestaltet die nächste Ausgabe der Sendung nach seinen oder ihren Vorstellungen.
Das Finale, in dem sich Joko im direkten Duell der zuletzt verbleibenden Person stellt, moderiert in jeder Folge Katrin Bauerfeind.
Primetime-Unterhaltung: Die Sendezeiten von Wer stiehlt mir die Show? Staffel 9
Staffel 9 von Wer stiehlt mir die Show? startete am 2. März 2025 und lief bis zum 13. April. Der Sendeplatz der Show im TV und im Livestream hier auf Joyn ist immer sonntags um 20:15 Uhr. Danach steht die Folge zum kostenlosen Streaming auf Joyn bereit. Du kannst nicht solange warten? Auf Joyn PLUS+ siehst du die neueste Folge jeweils schon sieben Tage vor der ProSieben-Ausstrahlung als exklusive Preview. Das waren die Sendetermine der 9. Staffel:
- "Wer stiehlt mir die Show?", Staffel 9, Folge 1: 2. März 2025, 20:15 Uhr, ProSieben und Joyn
- "Wer stiehlt mir die Show?", Staffel 9, Folge 2: 2. März 2025, Joyn | 9. März 2025, 20:15 Uhr, ProSieben
- "Wer stiehlt mir die Show?", Staffel 9, Folge 3: 9. März 2025, Joyn | 16. März 2025, 20:15 Uhr, ProSieben
- "Wer stiehlt mir die Show?", Staffel 9, Folge 4: 23. März 2025, Joyn | 30. März 2025, 20:15 Uhr, ProSieben
- "Wer stiehlt mir die Show?", Staffel 9, Folge 5: 30. März 2025, Joyn | 6. April 2025, 20:15 Uhr, ProSieben
- "Wer stiehlt mir die Show?", Staffel 9, Folge 6: 6. April 2025, Joyn | 13. April 2025, 20:15 Uhr, ProSieben
Die neuen Sendetermine von Staffel 10 von Wer stiehlt mir die Show? sind bisher noch nicht veröffentlicht. Hier erfährst du die Daten aber garantiert zuerst.
Wer stiehlt mir die Show?: Diese Stars treten bei WSMDS 2025 an
In der 9. Staffel versuchten Schauspielerin Heike Makatsch, Musiker Rea Garvey und Comedian Teddy Teclebrhan, Joko Winterscheidt die Show streitig zu machen.
Das sind die Spiele der verrückten Quizshow
Das klassische Quiz suchst du bei Wer stiehlt mir die Show? vergebens. Die Spiele bei Wer stiehlt mir die Show? sind so einzigartig wie die Sendung selbst: mal herrlich albern, mal erstaunlich knifflig.
Gleich zu Beginn müssen die Kandidat:innen in Die leichten Fünf (Staffeln 1, 3–8), Die leichteren Fünf (Staffel 2) oder Die faulen Fünf (Staffel 3) ran – ein Einstieg mit Tücken. Wer hier patzt, stellt sich bloß, denn: Die Fragen aus dem Bereich Allgemeinwissen sind sehr einfach zu beantworten.
Beim Spiel Da hab ich doch Prompter die Antwort vergessen! ist Schlagfertigkeit gefragt. Die Kandidat:innen müssen ad hoc einen Lückentext vom Teleprompter vervollständigen.
Im Spiel Der Song-Song-Song werden musikalisches Talent und Textsicherheit auf die Probe gestellt – oder gnadenlos entlarvt. Die Band spielt ein Mashup, bei dem Text und Melodie von zwei unterschiedlichen Songs stammen. Die Kandidat:innen müssen beide Lieder korrekt benennen.
Und wer denkt, Nerd-Wissen sei bei der unkonventionellen Show fehl am Platz, wird bei Wer nix wird, wird Nerd eines Besseren belehrt. Die Teilnehmer:innen können hier ihr Spezialwissen in einem bestimmten Themengebiet beweisen.
Übrigens: In Folge drei der achten Staffel stellt die Redaktion von Wer stiehlt mir die Show? in einem Mini-Spiel drei Spielideen vor, die vom Producer abgelehnt wurden.
Bisherige Gewinner – diese Promis stahlen Joko Winterscheidt schon die Show
Manche kamen, um zu spielen – und gingen als Showmaster:in: Diese Stars haben Joko glatt die Show geklaut:
- Thomas Gottschalk
- Elyas M’Barek
- Bastian Pastewka
- Shirin David
- Mark Forster
- Anke Engelke
- Olli Schulz
- Nilam Farooq
- Helena Sigal
- Svenrik Gollmann
- Sido
- Bill Kaulitz
- Matthias Schweighöfer
- Hazel Brugger
- Florian David Fitz
- Klaas Heufer-Umlauf
- Sarah Connor
- Tommi Schmitt
- Nina Chuba
- Teddy Teclebrhan
- Rea Garvey
- Heike Makatsch
