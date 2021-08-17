Wer stiehlt mir die Show?
Folge 6: Episode 6
126 Min.Folge vom 17.08.2021Ab 6
Joko Winterscheidt übernimmt nach dem Sieg gegen Shirin David vergangene Woche wieder die Moderation von "Wer stiehlt mir die Show?". Shirin David hat sich bei den Proben zu ihrer Show den Knöchel gebrochen und hat für Ersatz gesorgt. Schauspielerin Palina Rojinski wird heute als erfahrene "Wer stiehlt mir die Show?"-Herausforderin hinter dem Ratepult neben Bastian Pastewka, Teddy Teclebrhan und Wildcard-Kandidatin Stefanie Platz nehmen und versuchen, Jokos Show zu stehlen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick