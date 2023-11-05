Das verrückteste Quiz der Welt geht in die nächste RundeJetzt kostenlos streamen
Wer stiehlt mir die Show?
Folge 1: Das verrückteste Quiz der Welt geht in die nächste Runde
143 Min.Folge vom 05.11.2023Ab 6
„Wer stiehlt mir die Show“ ist zurück! Matthias Schweighöfer, Hazel Brugger, Florian David Fitz und Wildcard-Kandidatin Giovanna buzzern sich Spiel für Spiel in Richtung Finale, um Joko Winterscheidt seine Show abzugaunern.
