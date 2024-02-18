Der schlimmste Telefonjoker und blitzschnelle AntwortenJetzt kostenlos streamen
Wer stiehlt mir die Show?
Folge 2: Der schlimmste Telefonjoker und blitzschnelle Antworten
136 Min.Folge vom 18.02.2024Ab 12
Es ist die wohl begehrteste Show Deutschlands. Und regelmäßig wird sie gestohlen! Der Beklaute? Joko Winterscheidt. Die Show? "Wer stiehlt mir die Show?". Die Diebe? Sarah Connor, Lena Meyer-Landrut, Klaas Heufer-Umlauf und jeweils eine Zuschauerin oder ein Zuschauer als Wildcard-Kandidat:in. Die Finalrunde wird moderiert von Katrin Bauerfeind.
