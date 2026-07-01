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Wettkampf der Waffenschmiede - Lateinamerika

Die "Heilige Lanze"

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 27.07.2026
Die "Heilige Lanze"

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Wettkampf der Waffenschmiede - Lateinamerika

Folge 2: Die "Heilige Lanze"

43 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12

Víctor, Azael, Patricio und Tom stellen sich der zweiten Herausforderung. Sie sollen eine besondere "Heilige Lanze" entwerfen und schmieden. Der Geschichte nach soll ein römischer Centurio sie verwendet haben, um Jesus am Kreuz zu töten. Wer nimmt das Preisgeld in Höhe von 10.000 Dollar mit nach Hause?

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