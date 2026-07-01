Wettkampf der Waffenschmiede - Lateinamerika
Folge 2: Die "Heilige Lanze"
43 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12
Víctor, Azael, Patricio und Tom stellen sich der zweiten Herausforderung. Sie sollen eine besondere "Heilige Lanze" entwerfen und schmieden. Der Geschichte nach soll ein römischer Centurio sie verwendet haben, um Jesus am Kreuz zu töten. Wer nimmt das Preisgeld in Höhe von 10.000 Dollar mit nach Hause?
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Wettkampf der Waffenschmiede - Lateinamerika
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC
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