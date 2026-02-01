Das M1917 Naval CutlassJetzt kostenlos streamen
Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 13: Das M1917 Naval Cutlass
41 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12
Zwei Champions kehren zurück, um im direkten Duell gegen einen der Titanen der Schmiede anzutreten. Der letzte Schmied im Rennen erhält die Aufgabe, einen Marine-Entersäbel Modell M1917 zu fertigen. Damit tritt er entweder gegen Jesse Hu, den Superchamp Collin Sage oder den ungeschlagenen Juror Ben Abbott an.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick