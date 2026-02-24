Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Hollywood-Klinge

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 16vom 02.03.2026
41 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12

Zwei frühere Champions stellen sich der zermürbenden Herausforderung, eine von einem Hollywood-Klassiker inspirierte Klinge zu schmieden. Der Gewinner tritt im Anschluss entweder gegen Jesse Hu, den Superchamp Collin Sage oder den ungeschlagenen Ben Abbott an, um das anspruchsvolle Klewang-Schwert zu schmieden.

