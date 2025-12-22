Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wettkampf der Waffenschmiede

American Champion

Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 6vom 22.12.2025
Folge 6: American Champion

41 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12

Die vier besten Schmiede des Landes treffen für das spektakuläre Finale aufeinander. Nach drei kräftezehrenden Herausforderungen wird der erste "Forged in Fire: On the Road"-Champion gekürt. Im Hauptpreis enthalten sind 20.000 Dollar und zusätzlich Schmiedeequipment im Wert von 10.000 Dollar für die Werkstatt des Siegers.

Kabel Eins Doku
