Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 6: American Champion
41 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12
Die vier besten Schmiede des Landes treffen für das spektakuläre Finale aufeinander. Nach drei kräftezehrenden Herausforderungen wird der erste "Forged in Fire: On the Road"-Champion gekürt. Im Hauptpreis enthalten sind 20.000 Dollar und zusätzlich Schmiedeequipment im Wert von 10.000 Dollar für die Werkstatt des Siegers.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick