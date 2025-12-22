Das perfekte KüchenmesserJetzt kostenlos streamen
Wettkampf der Waffenschmiede
Folge 7: Das perfekte Küchenmesser
43 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12
Vier Schmiede erhalten die Aufgabe, ein Kochmesser zu schmieden. Nach einer heißen Testrunde, durchgeführt von einem Profikoch, dürfen nur zwei von ihnen in ihre Heimschmiede zurückkehren, um ein unter dem Namen "Hog Splitter" bekanntes Beil anzufertigen. Welcher Schmied kann der Hitze der Schmiede standhalten und sich die 10.000 Dollar Preisgeld sichern?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick