Kabel Eins DokuStaffel 10Folge 7vom 22.12.2025
43 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12

Vier Schmiede erhalten die Aufgabe, ein Kochmesser zu schmieden. Nach einer heißen Testrunde, durchgeführt von einem Profikoch, dürfen nur zwei von ihnen in ihre Heimschmiede zurückkehren, um ein unter dem Namen "Hog Splitter" bekanntes Beil anzufertigen. Welcher Schmied kann der Hitze der Schmiede standhalten und sich die 10.000 Dollar Preisgeld sichern?

