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Wettkampf der Waffenschmiede

Das Breitschwert der 9 Ringe

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 1vom 07.05.2023
Das Breitschwert der 9 Ringe

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Wettkampf der Waffenschmiede

Folge 1: Das Breitschwert der 9 Ringe

40 Min.Folge vom 07.05.2023Ab 12

Die heutige Folge steht ganz im Zeichen der Kung-Fu-Kampfkunst. Nachdem die vier Schmiede ein Set aus Kunai-Wurfmessern fertigen, ziehen die zwei besten ins Finale ein. Wem gelingt das beste "Breitschwert der 9 Ringe", wer kassiert das Preisgeld?

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